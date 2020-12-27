'Çinli Oppo, Türkiye'de ilk telefonu şubatta üretecek'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin’den ve Uzakdoğu’dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’ye ilgisinin olduğunu söyledi. Varank, “Dün (önceki gün) Çinli bir firmamız (Oppo) ilan etti. Türkiye’ye bir üretim tesisi kuracaklar. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var. Ayrıca yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyor” ifadelerini kullandı.

1000 KİŞİYE İSTİHDAM



Varank, Oppo’ya ilişkin, “Firmamızla yeni görüştüm. O firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları 1000 kişilik istihdam oluşturacakları.” Varank, gelecek yıllarda Türkiye’de 10 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesi oluşacağını da kaydetti.