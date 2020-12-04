Çin'e ilk ihracat treni Marmaray'dan geçerek yola çıktı

İlk ihracat treni Marmaray Kazlıçeşme istasyonundan uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin’e ulaştıracak” dedi. Karaismailoğlu, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’yla Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne inmiştir. Dahası asrın projesi Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süre 18 güne düşmüştür. Demiryolu ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden biridir” diye konuştu.

BEYAZ EŞYA TAŞINIYOR



Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu ilk trenimizdeki 42 konteynerde Çin’e beyaz eşya taşıyacağız. Trenimiz, Türkiye-Çin parkurunda Çerkezköy-Marmaray-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurtdışı çıkışını gerçekleştirecek.” Dağlık Karabağ zaferiyle oluşturulacağı açıklanan Türk Yolu’yla birlikte Türkiye’den Çin’e gidecek olan trenler daha kısa sürede Çin’e ulaşacak.

8693 KM YOL GİDECEK



Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Yurtdışı parkuru ise Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrinde son bulacak. Türkiye’de 2323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3200 kilometre ve Çin’de 2100 kilometre olmak üzere toplamda 8693 kilometre yol kat edecek.”