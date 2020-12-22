Çin'e ikinci ihracat treni de yollarda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ikinci ihracat treni Çerkezköy’den 42 vagon/konteyner içerisinde 1400 buzdolabı yüküyle önceki gün saat 19.05’te Çerkezköy’den hareket etti.

770 METRELİK TREN



Toplam uzunluğu 770 metre olan ihracat treni, dün sabaha karşı Marmaray’dan geçti ve İzmit’e (Köseköy) ulaştı. Tren, burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoluna devam etti. Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanmış ve 19 Aralık’ın sabah saatlerinde Çin’in Xi’an şehrine ulaşmıştı.

ROTA Xİ’AN ŞEHRİ



İkinci tren Ahılkelek İstasyonu’ndan yurt dışına çıkış yapacak. Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakistan’dan geçecek trenin yolculuğu Çin’in Xi’an şehrinde son bulacak.