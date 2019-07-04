Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, EXPO 2019 Pekin’in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Bundan sonraki yıllarda bizim için ‘Çin’den ne alabilirim’ yerine, ‘Çin’e ne satabilirim’ dönemi başladı. Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil” dedi. EXPO 2019 Pekin’de, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Tanıtım Grubu’nun katkılarıyla ‘Geleceği Yeşil ile Kucakla’ temasıyla düzenlenen Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışına katılan Bakan Pekcan, EXPO’lara katılımı oldukça önemsediklerini vurguladı.

Büyük ilgi topladı

Pekcan, Expo 2019 Pekin’e daha da güçlü bir katılım gösterdiklerine işaret ederek, bu yıl 7 Ekim’e kadar devam edecek olan organizasyona 2 bin 400 metrekarelik bir alanla ve en büyük pavyonlardan biriyle katılım sağladıklarını söyledi. Türkiye Milli günü etkinlik alanında 7 coğrafi bölgeyi temsil eden sembolik binalara ve özel yapılara yer verdiklerine dikkati çeken Pekcan, Türkiye pavyonunun misafirlerden yoğun ilgi gördüğünü, EXPO idaresinin de pavyonu beğenerek kalıcı hale gelmesini talep ettiğini, kendilerinin de bunu memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

'Has bahçe' Pekin’e taşındı

TÜRKİYE Pavyonu, EXPO 2019 Pekin’in ‘Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa’ temasıyla uyumlu olarak, Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alınarak tasarlandı. Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz’in Av Köşkü’nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane, konukların ağırlanması için oluşturuldu.

Yeni hedef 1 milyon turist çekmek

TİM Başkanı Gülle de, ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye’nin kültürünü, tarihini bir arada yansıtma imkanı bulduklarını, ihracatçı birliklerinin desteğiyle ülkenin üretim gücünü tanıtma olanağı oluştuğunu söyledi. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Önen de, Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 400 bine ulaştığını vurgulayarak, hedeflerinin 1 milyon Çinli turist olduğunu söyledi.

Sembolik binalar da tanıtıldı

‘Türkiye Milli Günü’ etkinlik alanında 7 coğrafi bölgeyi temsil eden sembolik binalara ve özel yapılara yer

verildi.