Çin'den 5500 TL harçlıkla nükleer eğitimi daveti
Çin'in Tsinghua Üniversitesi'nde ‘Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi (TUNEM) Yüksek Lisans Programı'na, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Türkiye'den öğrenci seçimleri başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in enerji alanında kalifiye işgücü yaratmak için daha önce başlattığı proje kapsamında gençlerin eğitimi sağlanıyor.
SON GÜN 3 OCAK
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, Tsinghua Üniversitesi’nde başlatılan yüksek lisans programı, 4 yıldır devam ediyor. Program kapsamında, Türkiye’de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve programa kabul alan gençlere, Çin tarafından burs veriliyor. Öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ve başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 4 bin 500 yuan (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlıkla gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu da sunuluyor. Programa başvuru yapmak isteyen adayların, 3 Ocak’a kadar başvuru yapması gerekiyor.