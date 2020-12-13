Çin'den 5500 TL harçlıkla nükleer eğitimi daveti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in enerji alanında kalifiye işgücü yaratmak için daha önce başlattığı proje kapsamında gençlerin eğitimi sağlanıyor.

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Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, Tsinghua Üniversitesi’nde başlatılan yüksek lisans programı, 4 yıldır devam ediyor. Program kapsamında, Türkiye’de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve programa kabul alan gençlere, Çin tarafından burs veriliyor. Öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ve başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 4 bin 500 yuan (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlıkla gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu da sunuluyor. Programa başvuru yapmak isteyen adayların, 3 Ocak’a kadar başvuru yapması gerekiyor.