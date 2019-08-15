Çin ve ABD'nin çekişmesi Türk çiftçisine yarayacak

Çin’in, ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu yönündeki açıklaması, Türkiye’nin bu ülkeye tarım ürünleri ihracatı yapması için fırsat olarak görülüyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, uluslararası ilişkilerde gelgitlerin olacağını ancak olaylara kurumları ve ülke açısından uzun vadeli baktıklarını belirterek, “Bizim zaten Çin pazarına yönelik uzun süredir çalışmalarımız vardı. Yürüttüğümüz bu çalışmayı, yaşanan bu süreçlerden bağımsız düşünmemiz lazım. Kendi kapasitemiz ve kabiliyetimiz doğrultusunda fırsatları da gözden kaçırmadan çalışıyoruz” dedi.

YAKINDA HEYET GELİYOR

Çin’den kiraz başta olmak üzere meyve talebinin yüksek olduğunu aktaran Poyraz, “Mesafe uzak olduğu için onun da soğuk zincirinin iyi oluşturulması lazım. Bu noktaya yoğunlaşıyoruz. Kuruyemişle ilgili olarak orada bir pazar var, bununla ilgili olarak da devam eden çalışmalarımız bulunuyor ve bunlar olumlu şekilde devam ediyor” diye konuştu. Poyraz, yakın zamanda Çin’den bir heyeti Türkiye’de misafir etmeyi düşündüklerini kaydederek, “Çin’i gündemimizin öncelikli maddesine aldık” dedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin son gümrük tarifesinin ardından, Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının durdurulduğunu açıklamıştı. ABD’nin 300 milyar dolarlık Çin malına yüzde 10 ilave vergi getirerek, G-20’de sağladığı konsensüsü ciddi şekilde ihlal ettiği belirtilmişti.

İKİLİ ANLAŞMALARI HIZLA YAPMALIYIZ

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı da, Çin’in ABD’den aldığı tarım ürünlerinin büyük bölümünün Türkiye’de üretildiğini vurguladı. Ancak Türkiye ve Çin arasında tarım ürünleri ticaretine yönelik ikili anlaşma bulunmadığına işaret eden Kolbaşı, “İkili anlaşmaları hızla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Son dönemde fıstık gibi kuruyemiş ürünlerinde yaptık bunu. Daha sonra kirazda yapıldı. Nar gibi, turunçgil gibi diğer ürünlerle ilgili de görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

SEBVE-MEYVEDE POTANSİYEL BÜYÜK

İKİLİ anlaşmalarla Türkiye’nin ürettiği tarımsal ürünlerde hastalık ve kalıntı olmadığı, Çin standartlarına uyduğuna dair belgelerin sunulması gerektiğini aktaran Murat Kolbaşı, Çin’in 1.4 milyarlık nüfusuyla büyük bir alıcı olduğuna dikkat çekti. DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Kolbaşı, ABD ile Çin arasındaki bu gerginliğin Türkiye için fırsat olabileceğini bildirerek, turunçgiller başta olmak üzere Türkiye’de yetişen bütün yaş sebze ve meyvelerle tahıllarda potansiyel bulunduğunu söyledi.