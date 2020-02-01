Çin Türkiye'den 200 milyon adet talep etti! Maske mesaisi

Ender TÜRKKAN

Maske üretiminde ihracatçı konumunda olan Türkiye, Çin’in ilk başvurduğu ülke oldu. Çinli yetkililerin son 10 gün içinde Türkiye’deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi. Çin’in talebini karşılamak isteyen üreticiler, mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

HEPSİNİ İSTEDİLER

İzmir’de faaliyet gösteren Ak-Yel Medikal’in ortaklarından Fatih Arpacı, “Çin dünyanın en büyük maske üreticilerinden. Virüsten dolayı eldeki stokların yetişmediğini düşünüyoruz. Türkiye’de yaklaşık yılda 150 milyon maske üretiliyor. Fakat Çin’den bir seferde 200 milyon maske istediler. Firmalar ülkemizdeki şirketlere ulaşıyor. Bizim üretimimizin tamamını bir seferde istediler” dedi.

ÜÇ VARDİYA ÜRETİM

Zonguldak’ta 185 çalışanıyla yılda 24 milyon maske üreten bir maske fabrikası da vardiya sayısını 3’e çıkardı. Fabrikanın genel müdürü Fatih Furtun 1 ay içerisinde 2 milyon maske ihracatı yapacaklarını söyledi. Kayseri’de maske imalatı yapan bir firmanın sahibi olan Harun Durak ise virüsün yayılmasının ardından gelen siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyleyerek, şimdiye kadar Çin’e 1 milyon maske ihracatı yaptıklarını belirtti. Durak, “Dünyada bir korona virüsü söz konusudur. Biz pazartesi gününden bugüne kadar Çin’e ciddi manada ihracat yapıyoruz. Dünyanın en büyük marketi Walmart bizimle randevu talebinde bulundu. Üretimimizin tamamını istiyorlar ama biz üretimimizin tamamını vermek istemiyoruz. Belki ülkemizde de bu lanet virüs baş gösterirse en azından vatandaşıma bir faydam olsun. Bu virüsün Türkiye’ye sirayet etmemesini temenni ediyorum” dedi.

2 MİLYONU İZMİR'DEN

Çin ayrıca Ege Serbest Bölgesi’ndeki üreticilerden de tek seferde 2 milyon maske istedi.

TÜRKİYE’YE SATTIĞI MASKELERİ GERİ ALIYOR

Maske talebinin artması ve üretimde ihtiyacın karşılanmaması üzerine Çin’den, daha önce Türkiye’ye pazarlanan maskeler satın alınmaya başlandı. Denizli’de medikal şirket sahibi Erhan Demirel, üretimde ihtiyacın karşılanamaması üzerine Çin tarafından daha önce Türkiye’ye ihraç edilen maskelerin şimdi satın alınmaya başlandığını söyledi. Demirel “300 bin maskeyi tekrar Çin’e geri göndereceğiz” dedi.

TÜRKİYE’DE DE MASKE STOKLARI HIZLA TÜKENDİ

Virüs, Türkiye’de henüz tespit edilememesine rağmen iç piyasada maske satışlarını artırdı. Kalem İş Güvenliği firmasının sahibi Furkan Başaran, “Türkiye’de maske stokları tükenmiş durumda. İmalatçılar şu an teslimatlar için 8 hafta sonrasına zaman veriyorlar dedi. Başaran “Yerli maskelerde fiyat 10-15 TL civarında. İthaller ise 25-60 lira” diye konuştu.

İNTERNETTE 107 LİRAYA SATAN VAR

Bazı koruyucu maskeler 'korona’dan korur' denilerek internetten satışa sürüldü. Maskelerinin fiyatının 28,5 ila 107 TL arasında değiştiği, tulumların fiyatının ise 40 TL olduğu görüldü.

E-TİCARETTE TÜRK MALI PATLAMASI

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak diğer ülkelere de yayılan ve ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs e-ihracatta Türk ürünlerine talebi 5 kat artırdı. Virüsün müşteri yönelimine etkisine ilişkin açıklama yapan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi “Yurtdışı müşterilerin ‘Çin’den gönderili’ yazan ürünlere talepleri azalınca ‘Türkiye’den gönderilir’ yazan ürünlere olan taleplerinde 5 kat artış yaşandığını gözlemliyoruz” dedi. Salgının Türkiye’deki e-ticareti etkilemediğine işaret eden Ekmekçi, “Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla doğal olarak yükselmeye başlayan sektör hacimleri, koronavirüs salgını konusundan etkilenmemiş gözüküyor. Ülkemizdeki e-ticaretin büyük bölümü yurtiçi e-ticaret sitelerinden yapılmakta olduğundan tüketiciler e-ticaret sırasında koronavirüsü düşünmemekteler” diye konuştu.

30 MAĞAZAYI GEÇİCİ KAPATTI

Starbucks, McDonald's gibi devlerin ardından IKEA ülkedeki 30 mağazasanı geçiçi olarak kapattı.

THY, ÇİN SEFERLERİNİ DURDURDU

Daha önce Çine’e dönük seferlerini azaltan Türk Hava Yolları (THY) bu ülkeye tüm seferlerini durdurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada “Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz” dedi. Bu arada THY’nin yanı sıra İstanbul’a uçan iki Çinli havayolu şirketleri China Southern Airlines ile Sichuan Havayolları da İstanbul'a uçuşlarını durdurdu.