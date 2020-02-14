Çin turist için şubat ayı sonu beklenecek

Yelda GÖKDAĞ

Şubat ayı sonuna kadar Çin-Türkiye arası seyahatlerin askıya alındığını hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çinli turist hedefleri açısından özellikle şubat ayının bitmesini beklediklerini ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de şubat ayı sonuna kadar virüsün yayılımını takip ettiğini belirtti. Türkiye’nin Koronavirüs salgını sonrası, Avrupa’dan Çin’e kongre turizmi için gidecekler açısından alternatif destinasyon olarak tekliflere girmesi ve krizin fırsata çevrildiği değerlendirmelerine temkinli yaklaşan Ersoy, “Bununla ilgili kesin yorum yapmak yanlış. Biz kendi politikalarımızı oluşturuyoruz. Önemli olan sektörü krizlere karşı bağışıklı hale getirmek. Biz hep bunun üzerine strateji oluşturuyoruz” diye konuştu. Bakan Ersoy, Koronavirüs gibi turizmi etkileyecek pek çok olası tehdide karşı sektörü dayanıklı hale getirmek için Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı kurduklarını sözlerine ekledi.

GEZMEYE 277 MİLYAR $ HARCIYORLAR

Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs’ün görüldüğü ülke sayısı giderek artarken bu hastalığın dünyayı nasıl etkileyeceği tartışılıyor. Çünkü Çin 277 milyar dolarla dünyanın en çok dış turizm harcaması yapan ülkesi. Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısı ise 2019 yılında 426 bin 344’e ulaştı. Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkeler arasında Çin 22’nci sırada yer alan Çin’den 1 milyon turist getirme hedefimiz var.