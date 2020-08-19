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19 Ağustos 2020 Çarşamba 01:56 | Son Güncelleme:

Çin malı bebek ürünlerine vergi

Çin malı bebek ürünlerine vergi

Çin ve Tayland menşeli plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünlerinin ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, bu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Söz konusu eşyaların Türkiye’ye ithalatında Çin menşeliler için CIF bedelinin yüzde 12’si, Tayland menşeliler için ise yüzde 26’sı oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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