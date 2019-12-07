Çin Kalkınma Bankası'ndan Turkcel'le 500 milyon euro

Bireysel ve kurumsal müşterilerinin artan dijitalleşme talebini karşılamak için çalışmalarına devam eden Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası’yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladı.

ÜÇ YIL GERİ ÖDEMESİZ

500 milyon euroluk kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor. 3 yıl boyunca kullanılabilecek olan kredinin, kullanım süresi boyunca geri ödemesi olmayacak ve 8 yıllık vadede ödenmesi hedeflenecek. Kredinin nihai anlaşmaya dökülmesi için taraflar çalışmaya başladı.

5G YATIRIMLARI İÇİN FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, “Mevcut teknolojimizle birlikte 5G çalışmalarımızın hızlandığı bu günlerde finansman tarafında da hazır olmanın planlarını yapıyoruz. Planlarımızın bir parçası olarak önümüzdeki 3 yılın satın alımlarını finanse edebileceğimiz bu uygun maliyetli krediyle güçlenmiş olacağız. Amacımız 5G alımlarımızı bu krediden karşılamak” dedi.