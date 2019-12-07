Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Çin Kalkınma Bankası'ndan Turkcel'le 500 milyon euro

Çin Kalkınma Bankası'ndan Turkcel'le 500 milyon euro

Çin Kalkınma Bankası'ndan Turkcel'le 500 milyon euro

Turkcell ile Çin Kalkınma Bankası arasında uzun vadeli yatırım kredisi mutabakatı imzalandı. Altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere alınacak 500 milyon euroluk kredi, toplam 8 yılllık vade içerisinde geri ödenecek.

Bireysel ve kurumsal müşterilerinin artan dijitalleşme talebini karşılamak için çalışmalarına devam eden Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası’yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladı. 

ÜÇ YIL GERİ ÖDEMESİZ 

500 milyon euroluk kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor. 3 yıl boyunca kullanılabilecek olan kredinin, kullanım süresi boyunca geri ödemesi olmayacak ve 8 yıllık vadede ödenmesi hedeflenecek. Kredinin nihai anlaşmaya dökülmesi için taraflar çalışmaya başladı. 

5G YATIRIMLARI İÇİN FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, “Mevcut teknolojimizle birlikte 5G çalışmalarımızın hızlandığı bu günlerde finansman tarafında da hazır olmanın planlarını yapıyoruz. Planlarımızın bir parçası olarak önümüzdeki 3 yılın satın alımlarını finanse edebileceğimiz bu uygun maliyetli krediyle güçlenmiş olacağız. Amacımız 5G alımlarımızı bu krediden karşılamak” dedi. 


Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı!
Burcu Özberk'ten aşk iddialarına açıklama
Ünlü oyuncu hafızasını sildirdiğini itiraf etti!
Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
<p>Tarihte sadece kraliyet aileleri tarafından yetiştirildiği bilinen, ejderha ayaklarına benzeyen ç

Ejderha Tavuğunun Bir Kap Çorbası 350 Dolar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

3 tonluk kargo yola çıktı! Uzaya 'süper fareler' gönderildi

Göztepe stadının son hali