Çin borsası bir günde 420 milyar dolar eridi

Korana virüsünün Çin’deki ekonomik etkisi 23 Ocak sonrası dün sabah açılan Çin Borsası’nda da kendini gösterdi. Şanghay’da hisse senetleri, kötüye giden koronavirüs salgını ile yüzde 9 gerileyerek açıldı. Yaşanan değer kaybı 420 milyar doları buldu. Çin Merkez Bankası’nın 174 milyar dolar likidite sağlayacağı haberi de düşüşü durdurmadı. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50’den yüzde 2.40’a ve 14 günlük oranını yüzde 2.65’ten yüzde 2.55’e düşürdü. Tokyo, Seul ve Sidney’de endeksler düşerken, Hong Kong dalgalı seyretti.

YENİ YIL TATİLİ UZATILMIŞTI

Çin’de piyasalar 23 Ocak’ta yeni yılının başlaması nedeniyle tatile girmiş. Virüs salgını nedeniyle tatil 9 güne uzatılmıştı. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 360 olduğu bildirildi.

EMTIA FİYATLARI DA SERT DÜŞTÜ

Çin’de emtia fiyatları da, yeni yıl tatilinden dönüşün ardından ilk işlem gününde sert düştü. Metaller, enerji ve tarım vadelileri Çin’in gösterge demir cevheri kontratı günlük düşüş limiti olan yüzde 8 oranında geriledi. Diğer taraftan kaynaklara göre Çin’in petrol talebi de günlük 3 milyon varil civarında düşüş kaydetti. Söz konusu miktar Çin’in toplam tüketiminin yüzde 20’sine denk geliyor.

KORONAVİRÜS, MASKE FİYATLARINI ARTIRDI

Dünyada koronavirüs tehdidinin ortaya çıkması, maske satışını artırdı. Antalya’daki medikalciler, satacak maske bulamadıkları için talepleri geri çevirmek zorunda kalıyor. Yoğun talep dolayısıyla maskenin fiyatı online alışveriş sitelerinde dahi 3’e katlandı. Medikal ürün satışı yapan Yusuf Cengiz, “Şu anda 20-35 TL arasında satıyoruz. Yeni gelecek ürünlerin fiyat 45-50 TL arasında olacak” diye konuştu.