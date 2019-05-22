Çin akıllı hoparlör pazarını ABD'nin elinden aldı

Canalys, Çin’deki akıllı hoparlör sevkiyatının 10.6 milyon adede ulaştığını belirtti. Baidu, Çin’in ulusal TV kanalı ile yapılan özel sponsorluk anlaşması ile güzel bir gösteri sayesinde verimli bir çeyrek geçirdi. Bu sponsorlukta 100 milyondan fazla kuponu gösteri sırasında 1.2 milyar izleyicisine dağıtan Baidu, uygulamasının indirilmesini ve marka hakkında bir fikre sahip olunmasını istedi.

2019’un ilk çeyreğinde Baidu 3.3 milyon sevkiyat yaparak Amazon’un 4.6, Google’ında 3.5 milyonluk sevkiyat sayısının arkasında kalarak akıllı hoparlör pazarında üçüncü sırayı aldı. Baidu’yu Alibaba ve Xiomi 3.2 milyon ile takip etti. Apple dahil diğer markalar toplam 2.9 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Canalys Mobilite Başkan Yardımcısı Nicole Peng, “Çin’deki hızlı gelişme, büyük oranda sermayenin hızla ilerleyişini sağlamak için büyük miktarda sermaye harcayan tedarikçiler tarafından yönetiliyor.” dedi. Genel olarak küresel akıllı hoparlör pazarı 2018’in ilk çeyreğine göre 9 milyon sevkiyattan 20.7 milyon sevkiyata artarak %130 büyüdü.

(Forum USA)