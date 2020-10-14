Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta! Sayısal Loto 14 Ekim 2020 sonuçları açıklandı mı?

Heyecanın giderek yükseldiği Sayısal Loto’da büyük ikramiye 70.278.652 TL’i aştı! Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftada 3 kez gerçekleştiriliyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ‘MP TV’ aracılığı ile canlı olarak yayınlanıyor. 1’den 90’a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanıyor?



14 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda MP TV üzerinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecek ve şanslı rakamlara ulaşabileceksiniz.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

12 Ekim sonuçları: 18, 22, 50, 52, 67, 73 + 27

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …