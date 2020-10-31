Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kaçta? MPİ 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki!

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 73 Milyon TL'yi aşmış bulunuyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Seda Sayan'ın sunumu ile açıklanan Çılgın Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleşiyor. Sayısal Loto çekilişi, Mili Piyango'nun online sitesi üzerinden verilecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kaçta?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün 21:45'de yapılacak olan çekiliş ile belli olacak. Seda Sayan'ın sunumuyla Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELERDIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Çılgın Sayısal oynamak için, millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.