Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim 2020 MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, TV 8 ekranında Seda Sayın'ın sunumu ile gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları Mili Piyango online sitesi üzerinde yayınlanacak. Peki, 24 Ekim 2020 MPİ Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün saat 21:45'te Seda Sayan'ın sunumuyla gerçekleşecek. Sonuçlar ise Mili Piyango online sitesi üzerinde yayınlanacak. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi her pazartesi ve çarşamba akşamları saat 21:30'da düzenleniyor.

21 Ekim çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, 73 milyon 42 bin 626 TL devretmişti

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELERDIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Çılgın Sayısal oynamak için, millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.