Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye çekiliş bu akşam yapılıyor. Çekiliş, her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Milli Piyango İdaresi ve noter huzurundan yapılan çekilişlerde en az 2 en fazla 6 şanlı rakamı tutturmak gerekiyor. Sonuçlar, online olarak MPİ sitesinden izlenebilinecek. Çılgın Sayısal Loto bu akşam kaçta? Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

ÇILGIN SAYISAL LOTO BÜYÜK IKRAMIYE NE KADAR, KAÇ TL?

Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye miktarı 80.309.390 TL'yi aştı. MPİ Çılgın Sayısal Loto bu akşam saat 21:30'da çekilecek. Millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı yayın izlenebiliniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYANANIR?

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.