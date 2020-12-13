Çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatına verilecek desteği açıkladı. Ulusal Süt Konseyi'nin 2021 Ocak-Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başı 2,80 lira olarak açıkladığı bilgisini paylaşan Pakdemirli, "Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır." dedi.

AA'da yer alan haberde Ulusal Süt Konseyi'nin 2021 Ocak-Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başı 2,80 lira olarak açıkladığı bilgisini paylaşan Pakdemirli, "Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır. Böylece açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1,30’un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız." dedi.

"Karkas alım fiyatı 34 TL'den 36 TL'ye çıkarıldı"

Ayrıca, piyasalardaki karkas alım fiyatlarının üreticilerin büyükbaş hayvan üretim maliyetlerinin altında seyrettiğini kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Et ve Süt Kurumu, üreticilerin mağduriyetini gidermek için 14 Aralık 2020 Pazartesi günü itibarıyla karkas alım fiyatlarını artırdı. Buna göre, ithal menşeili karkas alım fiyatı 33 kg/liradan 35 kg/liraya; yerli menşeili karkas alım fiyatı 34 kg/TL’den 36 kg/TL’ye çıkarıldı."