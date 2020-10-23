  • $7,9654
  • 9,4367
  • 488.843
  • 1195.54
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Çiğ süt destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
23 Ekim 2020 Cuma 12:47 | Son Güncelleme:

Çiğ süt destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Çiğ süt destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiğ süt destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiğ süt destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."

<p>Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Saros Körfezi'nde atışlı

Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

23 Ekim güncel, anlık, canlı altın fiyatları ne kadar oldu?

Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.