Çiğ süt desteği yattı mı? Çiğ süt desteği ne zaman, saat kaçta yatacak?

Çiğ süt desteği ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılıyor. Çiğ süt desteği çiftçilerin üretimini desteklemek amacıyla veriliyor. Bakan Pakdemirli, ekim ayı içerisinde yatırılması beklenen çiğ süt desteği ile ilgili tarih bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."