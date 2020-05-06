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  3. Çiftçiye uzaktan eğitim desteği: İlk online ders bugün

Çiftçiye uzaktan eğitim desteği: İlk online ders bugün

Çiftçiye uzaktan eğitim desteği: İlk online ders bugün

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon lira yem desteği vereceklerini belirtti.

‘Çiftçi Uzaktan Eğitim Platformu’nun tanıtımına katılan Pakdemirli, “Çiftçilerimiz webtarımTV’den canlı yayın derslerini izleyebilecek” dedi. Bugün saat 11.00’de başlamak üzere canlı yayın ve eğitim programlarının hazırlandığını belirten Pakdemirli, “Eğitim ve bilgilere akademi.tarimorman.gov.tr üzerinden ulaşabileceksiniz. İlk dersi de ben vereceğim” diye konuştu.

AMBARLARIMIZ DOLU

Pakdemirli, pandemi sürecinde Türkiye’nin yeterli gıda stoğu bulunduğuna işaret ederek, “Temel gıda teminiyle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Çok şükür ambarlarımız dolu” dedi. 

ÇAYIMIZI TOPLARIZ BİZ BİZE YETERİZ 

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni sezon yaş çay alım kampanyasına ilişkin, “Soğuk havaya göre çayın 15 gün daha toplanacak boyuta gelmesi zor görünüyor” dedi. Alim, “Çay üreticisi olarak biz bize yeteriz. Çayımızı toplayabilir, üstesinden geliriz” diye konuştu. 


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