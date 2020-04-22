Çiftçiye sözleşmeli üretim desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin (Türkşeker) uygulayacağı sözleşmeli üretim modeline ilişkin, “Çiftçinin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız” diye konuştu. Türkşeker, pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişletecek.

ALIM GARANTİSİ DE VERİLECEK



Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Türkşeker, bu projesiyle hububat üretimini artırabilmek için pancar çiftçisine kuru tarım arazilerinde de destek olacak.

İNSANIMIZIN YANINDAYIZ



Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından da esnafa ve KOBİ’lere verilen destekleri bir video eşliğinde paylaştı. Albayrak, “Tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında” dedi.

ÜRETİCİLERE 3.5 MİLYAR LİRA KAZANÇ



Bakan Albayrak, “Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3.5 milyar lira kazanç elde edecek, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidilecek” değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan, Eskişehir Alkol Fabrikası’nın kapasitesini artıran Türkşeker, 21 günde ürettiği toplam 1 milyon litre etil alkolü dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılmak üzere üreticilere ve hastanelere verdi.