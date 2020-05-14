Çiftçiye 60 ay vadeli 250 bin liralık paket

Pakete bankanın iştirakleri Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta da katkı sağlıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, pandemi döneminin, tarımın nasıl vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:

TEMİNAT KOLAYLIĞI



“Salgının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu dönemde üreticilerimize destek olmak adına bir dizi fayda sağladık. Çiftçilerimizin işletme sermayesi konusunda artan finansman ihtiyaçları dikkate alınarak ‘Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi’ni oluşturduk. Bu kapsamda 60 aya kadar vade ve 250 bin TL’ye kadar uygun faiz oranlarıyla kredi desteği sağlıyoruz. Ayrıca üreticilerimiz, 30 Haziran 2020’ye kadar maksimum 18 ay vadeli ve 25 bin TL tutarındaki kredi için teminat kolaylıklarından faydalanabilecek.”

‘İMECE KART’TA LİMİTLER ARTTI



Yine bu döneme özgü olarak üreticilerin kullandıkları İmece Kart limitlerini de artırdıklarını belirten Şimşek, “Ayrıca İmece Kartlar’la yapılacak tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde 31 Mayıs 2020’ye kadar devam edecek şekilde 1 ay ilave faizsiz dönem avantajı sunduk. Oluşturduğumuz bu paketin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.