Çiftçiye 23 milyarlık yeni destek geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında, üreticiye 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vereceklerini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Pakdemirli, 2021’i su ve sulamada hamle yılı olarak kurguladıklarını söyledi. Pakdemirli, pandemi sürecinde bakanlığının yürüttüğü faaliyetlere işaret ederek, “Pandemi sürecinde gıda arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Fiyat artışlarının yaşanmaması için takiplerimizi devam ettirdik” dedi.

GENÇLERE 500 MİLYON TL



Pakdemirli, ekim ayı itibarıyla 18.4 milyar lira destekleme ödemesi yaptıklarını anlatarak, “Son iki yılda desteklerimizi yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık” diye konuştu. İleriye dönük hedeflere de değinen Pakdemirli, mera, yaylak ve kışlakların tespitlerinin tamamlanacağını ve 2.5 milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projeleri yapacaklarını açıkladı. Pakdemirli, gelecek yıl çiftçilere yaklaşık 200 milyon liralık bireysel sulama hibe desteği yapmayı planladıklarını dile getirerek, “2021-2025 yılları arası 4. dönem kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine yönelik kurutma, dondurma, konserve yapma ve paketleme faaliyetlerinde yüzde 50 hibeli 500 milyon liraya varan hibe desteği vermeyi hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.

20 ELEKTRİKLİ TRAKTÖR



Bu yılı dijitalleşme yılı olarak kurguladıklarını anımsatan Pakdemirli, şöyle konuştu: “Akıllı küpe, elektrikli traktör, e-Tarım portalı, İHA ve uydu teknolojileri öne çıktı. 105 beygir gücünde, 4 teker tahrikli manevra ve dümenleme kabiliyetindeki traktörlere göre iyileştirilmiş Milli Elektrikli Traktör prototipi üretilmiş ve 20 adet için üretime geçilmiştir.”

TARIM KREDİSİNE YAPILANDIRMA



Bu arada torba yasanın, yapılandırmayla ilgili bölümlerinin kapsamı genişletildi. TBMM’ye 43 madde olarak gelen kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen önergelerle 51 maddeye çıktı. Tarım Kredi Kooperatifleri’ne borcu olan çiftçilerle kredi kullanan orman köylülerinin borçlarının da taksitlendirilerek yapılandırılması hükümleri eklendi. Tarımsal krediler 5 yıl vadeyle yapılandırılacak ve 5 eşit taksitle ödenecek.

‘GIDANI KORU’ KAMPANYASINDA REKOR YOLDA: 400 BİN DİJİTAL İMZA



İsrafla mücadelede dünyaya örnek olacak büyük bir proje olan ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ kampanyasını başlattıklarını anımsatan Pakdemirli, şunları söyledi: “Kampanya kapsamında, çevresel sorumluluk için toplanan en çok dijital imzayla minimum limit olan 250 bini geçerek 400 bine yaklaştık ve bir Guinness rekoru daha kırmayı hedefliyoruz. Siz değerli milletvekillerimizden de ‘sofranasahipcik.com’ internet sayfasına girerek kampanyamıza katılmanızı, kayıp ve israf farkındalığına sahip çıkmanızı bekliyorum.”