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  3. Çiftçilerin hesabına 374 milyon yatırıldı
06 Haziran 2020 Cumartesi 02:19 | Son Güncelleme:

Çiftçilerin hesabına 374 milyon yatırıldı

Çiftçilerin hesabına 374 milyon yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, destek ödemesi olarak, çiftçilerin hesabına 374 milyon lira yatırıldığını açıkladı.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: “Fark Ödemeleri kapsamında; Yağlı Tohumlar desteği olarak 49.946 çiftçimize 340 Milyon TL, Hayvancılık Destekleri kapsamında Hayvan Hastalıkları Desteği olarak 1.131 üreticimize 27 Milyon TL, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi desteği kapsamında 468 çiftçimize 3,6 Milyon TL, olmak üzere, toplamda 374 Milyon TL destekleme ödemesi, çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır.”

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