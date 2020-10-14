CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kalyon'dan jet yalanlama

Kalyon Holding tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demir yolu inşaatına ilişkin iddiaların bilgisizce ve art niyetli olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

ÇARPITTI: “Açılan ihale bedeliyle devletin şirketlere tanıdığı vergi istisnası imkanları yanlış şekilde ilişkilendirilmek suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır. Sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır.”

HESAP BİLMİYOR: “2017/4 sayılı mevzuat gereğince uluslararası firmaların katıldığı tüm uluslararası ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlanmaktadır. Bu damga vergisi muafiyeti de bütün ihale bedelinin %1 ‘ini dahi bulmayan bir miktardır. Bir hesap uzmanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesap bilmediğini de bu vesileyle bir kez daha görmüş oluyoruz.”

ÇİRKİN, CAHİLCE: “Şirketimizi karalamaya yönelik bu çirkin, dayanaksız ve cahilce iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Sözkonusu ihale uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır.”