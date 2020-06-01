Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8013
  • 7,5752
  • 380.61
  • 106870
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
01 Haziran 2020 Pazartesi 09:57 | Son Güncelleme:

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 25 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 31 Mayıs sabahı Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 13.00'te Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.


Normalleşme sabahında İstanbul böyle görüntülendi
ASELSAN'dan bir ilk! Terör, kriz ve doğal afet durduramayacak
Gerilim tırmanıyor: Ukrayna istedi, İran reddetti
Bir ay sonra bir ilk... Başladı!
Beyaz Saray önünde çatışma!
İmam Hatip Liseli genç, internetten tanıştığı Şilili kadının Müslüman olmasına vesile oldu

İmam Hatip Liseli genç, internetten tanıştığı Şilili kadının Müslüman olmasına vesile oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Burak Yılmaz ve İstem Atilla ikinci kez nikah masasına oturuyor!

Beklenen gün geldi! İşte 'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' izleyiciyle buluşacak