01 Haziran 2020 Pazartesi 09:57 | Son Güncelleme:
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 25 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 31 Mayıs sabahı Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 13.00'te Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 25 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 31 Mayıs sabahı Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 13.00'te Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.