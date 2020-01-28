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  3. Cezayir ortaklı petrokimya tesisi 2022'de devrede

Cezayir ortaklı petrokimya tesisi 2022'de devrede

Cezayir ortaklı petrokimya tesisi 2022'de devrede

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Türkiye ve Cezayir’den şirketlerin ortaklığında Türkiye’de bir petrokimya fabrikası kurulacağını açıkladı.

Türkiye-Cezayir İş Forumu’nda açıklamalarda bulunan Bakan Muhammed Arkab, Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach ile Türkiye’den Rönesans Holding ortaklığıyla Adana’da bir petrokimya fabrikasının kurulacağını belirtti.

1.4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Projenin inşaatının yaklaşık 2 yıl sürmesini beklediklerini kaydeden Arkab, Temmuz 2022’de fabrikanın üretime geçeceğini söyledi. Arkab, Sonatrach’ın, sanayide sıklıkla kullanılan polipropilen maddesinin üretiminde ham madde olarak kullanılmak üzere bu fabrikaya 450 ton propan gazı tedarik edeceğini ifade etti. Maliyetinin 1.4 milyar dolara ulaşması beklenen projenin yüzde 66’sının Rönesans Holding’e yüzde 34’ünün ise Sonatrach’a ait olacağını açıklandı. 

 


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