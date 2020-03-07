Cezaevi öğretmen alımı 2020 ne zaman? Cezaevi öğretmen alımı şartları neler? İşte detaylar

Cezaevi öğretmen alımı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Cezaevlerine 2 bin 500 adet öğretmen istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalamaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı ve MEB işbirliği ile cezaevlerinde yaklaşık 2 bin 500 öğretmen alımı yapılacak. Adaylar "Cezaevi öğretmen alımı 2020 ne zaman? Cezaevi öğretmen alımı şartları neler?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Alım ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

CEZAEVİ ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Cezaevi öğretmen alımı için başvuruların ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. İşbirliği protokolü iki bakan tarafından 9 Mart Pazartesi günü imzalanacak.

CEZAEVİ ÖĞRETMEN ALIMI ŞARTLARI NELER?

Cezaevi öğretmen alımı 2020 şartları henüz açıklanmadı. Daha önceki yıllarda yapılan alımlarda aranan şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurlarını Kanununun 48'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olmak.

2- Öğretmen alımına başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB'e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacak derslere ilişkin ilan tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon programı bitirmiş olmak.

3- Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmak.

4- Askerlikle ilişiği olmamak.(Muaf, tecilli, yapmış ya da yedek sınıfa geçmiş olmak)

KREŞ, LİSE, TEKNİK LİSE

İki bakanın 9 Mart Pazartesi günü imzalayacağı işbirliği protokolü çerçevesinde Adalet Bakanlığı cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracak. Ayrıca açık cezaevlerinde ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin yararlandığı mesleki eğitim merkezine devam etme imkanına kapalı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler de kavuşacak.

Protokol kapsamında işyurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde 4 yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak.

BİNLERCE HÜKÜMLÜ FAYDALANACAK

Protokol kapsamında açık ortakokul ve açık lise programına devam edecek tutuklu ve hükümlülerin, okudukları temel dersler için 'Destekleme Yetiştirme Kursları' açılması, her bir ders için ceza infaz kurumuna gelecek branş öğretmenlerinin yüz yüze eğitim vermeleri ve böylece örgün yöntem uygulanarak eğitim öğretim kalitesinin artırılması sağlanacak.

İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan yaklaşık 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinde, 40 bininin diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanacağı öngörülüyor.