Çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları 19 Kasım 2020! Merkez Bankası faiz artırırsa altın fiyatı ne olur?

Merkez Bankası faiz toplantısı öncesi gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. 19 Kasım Perşembe günü Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Bankası faiz toplantısı piyasalara yön verecek. Ekonomistler bu ayki toplantıda politika faizini medyan beklenti olarak 475 baz puan artırmasının beklendiğini ifade etti. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları faiz kararı sonrası ne kadar olacak? 19 Kasım canlı altın fiyatları ne kadar?



ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının onsu 1870,45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,64 düşüşle 464 bin liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 741,8238 TL, satış fiyatı ise 760,4854 oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 463,4327 satış fiyatı ise 464,0340 olarak belirlendi. Tam altın ise 2967,9490 TL’den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAZİ KARARI NE OLACAK?

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlara yer verileceğini tahmin ediyor.

Piyasa fiyatlamasının halihazırda yüzde 14,64 seviyesinde bulunan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) üzerinen yapıldığını ifade eden ekonomistler, perşembe günkü toplantıda politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin güçlü mesajlara yer verilmesinin mümkün olduğunu söyledi.