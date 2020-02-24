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  3. Gram altının fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor

Gram altının fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor

Gram altının fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor

24 Şubat 2020 sabahında rekor tazeleyerek 330 lirayı gören gram altın, spot piyasada 326,00 lira alış fiyatı, 326,11 lira satış fiyatı seviyelerinde yer alıyor. İşte haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum.

Dünyada yaşanan gelişmeler ile birlikte altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Altın fiyatları haftaya hafif bir yükseliş ile başladı. Dışarıda corona virüsü salgını, içeride artan İdlib gerilim altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor. Rekor kıran altının gramı güne 326,94 seviyelerinde giriş yaptı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 528 Lira

Yarım altın: Bin 56 Lira

Gram altın: 326,94 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 173 Lira

Tam altın: 2 bin 205  Lira

GOLDMAN: 1850 DOLARI GÖREBİLİR

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, paylaştığı notta, corona virüsü salgınının yayılmasının mart sonuna kadar kontrol altına alınması durumunda bile altın ons fiyatının 1750 doları görebileceği öngörüsünde bulundu.

Bankanın notunda, virüsün yayılmasının marttan sonra da devam etmesi durumunda altında 1850 dolar seviyesinin görülebileceğini yazıldı.


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