Çeyrek altın ve gram altın 16 Mayıs 2020 ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın 16 Mayıs 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı sabah saatleri itibari ile araştırılmaya başlandı. Altın yatırımı yapmak isteyen, hediyelik altın almak isteyenler ile ekonomistler tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarının haftayı nasıl kapattığı merak ediliyor. Hafta sonları piyasalar kapandığı için altın ile ilgili yapılacak alım ve satım işlemleri bir önceki günün rakamsal değerleri üzerinden yapılıyor. Gram altın 386,83 TL'den satılıyor. İşte güncel altın fiyatları...

16 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 386,55 TL'den alınıp, 386,83 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 625,50 TL'den alınıp, 635,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.250,00 TL'den alınıp, 1.269,70 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.490,40 TL'den alınıp, 2.533,60 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.522,87 TL'den alınıp, 2.566,55 TL'den satılıyor.