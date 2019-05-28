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28 Mayıs 2019 Salı 17:29 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 17:29

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar"

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246,90 lira oldu. Çeyrek altın da 402 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 246,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 246,90 liradan, bin 626 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 647 liradan, 225 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 229 liradan, bin 589 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 609 liradan, 794 liradan alınan Yarım Ziynet 804 liradan ve 397 liradan alınan Çeyrek Ziynet 402 liradan satılıyor. 
(İHA) 

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