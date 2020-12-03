Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? 3 Aralık 2020 güncel, anlık altın fiyatları

Sabah saatleriyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş yeniden başladı. Güncel altın fiyatları verileri ons altındaki yükselişle birlikte yenilenmeye devam ediyor. Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 3 Aralık 2020 güncel, anlık altın fiyatlarını sizler için derledik..

3 ARALIK PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 466,07 liradan alınıyor, 466,18 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 755,60 liradan alınıyor, 764,80 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün 3.023,00 liradan alınıyor, 3.050,30 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.511,30 liradan alınıyor, 1.538,90 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 420,83 satış fiyatı ise 437,10 liradan işlem görüyor.