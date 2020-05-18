Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? 18 Mayıs 2020 güncel, anlık altın fiyatları kaç TL oldu?

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçen hafta 396 liradan işlem yapılan gram altında bu haftayı düşüş seyrinde kapattı. Altın 11-15 Mayıs haftası boyunca 383 - 386 TL arasında işlem gördü. Altının haftaya nasıl başladığını merak eden vatandaşlar 18 Mayıs 2020 güncel, anlık altın fiyatları kaç TL oldu? şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. İşte tüm merak edilenler..

18 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 390,14 TL'den alınıp, 390,42 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 630,00 TL'den alınıp, 640,40 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.260,00 TL'den alınıp, 1.280,30 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.508,50 TL'den alınıp, 2.552,90 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.540,97 TL'den alınıp, 2.585,85 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 386,55 TL'den alınıp, 386,33 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 625,50 TL'den alınıp, 635,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.250,00 TL'den alınıp, 1.269,70 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.490,40 TL'den alınıp, 2.533,60 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.522,87 TL'den alınıp, 2.566,55 TL'den satılıyor.