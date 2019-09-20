Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 20 Eylül bugün çeyrek altın fiyatları kaç lira?

Çeyrek altın fiyatı anlık olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 20 Eylül çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı’da günlük altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,1 artışla 275,6 liradan tamamladı. Altının gramı, haftanın son iş gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 276,2 liradan işlem gördü. İşte güncel altın fiyatları ile ilgili yapılan son açıklamalar…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 444 TL’den alınıyor, 449 TL’den satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,1 artışla 275,6 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 444,00 449,00

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,20 275,40 275,80 276,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.814,00 1.835,00 1.818,00 1.839,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 251,50 255,50

Lira(Tam) Ziynet 1.772,00 1.792,00 1.776,00 1.796,00

Yarım Ziynet 886,00 896,00 888,00 898,00

ÇEYREK ALTININ YERİNİ GRAM ALTIN ALDI

Düğünlere en çok götürülen çeyrek altının fiyatı 450 liraya ulaştı. Fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 265 lira olan gram altın ve 132 lira fiyatıyla yarım gram altın oldu. Bursa Kapalı Çarşı kuyumcu esnafı Sercan Kaya, geçen yıla göre çeyrek altın satışlarında yüzde 30 oranında düşüş olduğunu, buna paralel olarak gram ve yarım gram altın satışlarında yüzde 100'e yakın bir artış gerçekleştiğini söyledi.