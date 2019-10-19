Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 19 Ekim 2019 canlı, anlık çeyrek altın alış ve satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatı, 19 Ekim 2019 itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın alacak olan vatandaşlar ve yatırımcılar fiyatlardaki değişimleri yakından takip ediyorlar. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira oldu. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilir, anlık çeyrek altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

19 Ekim 09:45 itibari ile çeyrek altının alış fiyatı 443 TL, satış fiyatı 455 TL oldu.

18 EKİM ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları - 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe kapanış ve cuma açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 276,50 276,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.822,00 1.843,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 252,00 256,00

Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.781,00 1.801,00

Yarım Ziynet 909,00 919,00 890,00 900,00

Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 445,00 450,00