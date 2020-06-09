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  3. Çeyiz hesabı ödemelerindeki kolaylıklar Resmi Gazete'de yayımlandı
09 Haziran 2020 Salı 10:03 | Son Güncelleme:

Çeyiz hesabı ödemelerindeki kolaylıklar Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeyiz hesabı ödemelerindeki kolaylıklar Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeyiz hesabına ilişkin ödeme planında yapılan düzenlemeyle katılımcılara kolaylık sağlandı.

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla olan üç defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı, yapılan düzenlemeyle 6'ya çıkarıldı.

Ayrıca, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de "düzenli ödeme yapmama" imkanı 1 dönem içerisinde 1 defa olarak uygulanıyordu, bu kolaylık da ikiye yükseltildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

AA

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