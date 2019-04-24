Çeyiz hesabı desteği nedir? Çeyiz hesabı nasıl açılır, şartları neler?

Çeyiz hesabı desteğinin nasıl açılacağı ve şartları araştırılan konuların başında yer alıyor. İleride evlenmek için birikim yapmak isteyenlere çok önemli avantajlar sunan çeyiz hesabını 15 bankada açılabiliyor. Devlet desteği ile birikim yapılabilen çeyiz hesabını 24 yaşından küçükler ve hiç evlenmemiş olanlar açtırabiliyor. Çeyiz hesabı desteği hakkındaki her şeyi haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

ÇEYİZ HESABI NEDİR?

Çeyiz hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir üründür. 15 bankada çeşitli asgari vadeli yıllara göre hesap açılabilir.

ÇEYİZ HESABI ŞARTLARI NELER?

1-) Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir.

2-) 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir.

3-) 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

4-) Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.

5-) Sisteme dâhil olmak için Türkiye’de Kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak.

6-) Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor.

7-) Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISI NE KADAR?

Bakan Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

“- 3 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya;

– 4 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya;

– 5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır.”

Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ile yuva kurmayı düşünen gençleri tasarruf etmeye teşvik etmek ve biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

ÇEYİZ HESABI NASIL ALINIR?

Hesap sahibinin, devlet katkısına hak kazanması için 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapması ve evlenmeden önce asgari 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme gerçekleştirmesi gerekecek. Evlenen çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanabilecek. Bu şekilde evlenecek çiftler toplamda 18 bin lira destek alabilecek. Hesapta biriken para işletilecek yani faiz gibi geliri de olabilecek.

ÇEYİZ HESABI ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Çeyiz hesabı uygulamasında aylık ödemeler 155 lira ile bin 552 lira arasında değişiyor. Sistemde 3 yıl kalanlara yüzde 20 devlet desteği ve en fazla 6 bin 500 lira katkı sağlanıyor. Sistemde 4 yıl kalana devlet desteği 7 bin 500 lira, 5 yıl kalana ise 9 bin lira devlet desteği veriliyor.