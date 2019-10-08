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  3. Çevreyi kirletenlere 101 milyon lira ceza

Çevreyi kirletenlere 101 milyon lira ceza

Çevreyi kirletenlere 101 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Türkiye genelinde 9 ayda yapılan çevre denetimlerinde 5 bin 13 tesise 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde 33 bin 837 tesis çevre denetiminden geçirildi. Çevre kirliliği oluşturan 183 işletmenin de faaliyeti durduruldu. 9 ayda en çok ceza kesilen il 21 milyon 897 bin 618 lirayla Ankara oldu. Başkentte cezanın ilk sırada olmasının sebepleri arasında atık, gürültü ve egzoz kirliliği yer aldı. 

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