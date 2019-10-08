Çevreyi kirletenlere 101 milyon lira ceza

Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde 33 bin 837 tesis çevre denetiminden geçirildi. Çevre kirliliği oluşturan 183 işletmenin de faaliyeti durduruldu. 9 ayda en çok ceza kesilen il 21 milyon 897 bin 618 lirayla Ankara oldu. Başkentte cezanın ilk sırada olmasının sebepleri arasında atık, gürültü ve egzoz kirliliği yer aldı.