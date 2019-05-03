Çevre ve temizlik vergisi son ödeme günü ne zaman? Çevre ve temizlik vergisi cezası var mı?

Vatandaşlar, “Çevre ve temizlik vergisi son ödeme günü ne zaman? “ sorusuna yanıt arıyor. Konut ve iş yeri sahibi olan bütün vatandaşlar çevre ve temizlik vergisi ödemek durumundadır. Gayrimenkul sahibi olan vatandaşlar çevre ve temizlik vergisinin bu yıl son ödeme gününü yakından araştırıyor. Vergi ödemelerinde gecikme yaşayan vatandaşlar aylık ceza uygulamasına tabi oluyor. Haberin devamında merak edilen, “Çevre ve temizlik vergisi son ödeme günü ne zaman?“ sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

1. Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Mayıs

2. Taksit Son Ödeme Tarihi 30 Kasım

Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için ödenmesi gereken vergilerin başında emlak ve çevre temizlik vergisi geliyor. Ödemelerin ilçe belediyelerine yapıldığı her iki vergide ortak yönler, farklı özellikler ve bazı muafiyetlikler bulunuyor.

Emlak vergisi borcunu her koşulda gayrimenkule sahip olan kişi veya kişiler ödüyor. Elbirliği mülkiyetinde vergiden müteselsilen sorumlu olunuyor.

Çevre temizlik vergisinde ise durum biraz daha farklı. Belediye Gelirleri Kanunu gereğince tahsil edilen bu vergi yalnız konut ve işyerleri için ödeniyor. Arsa ve araziler verginin konusuna girmiyor. Ayrıca bu gayrimenkullerin sahibi değil, kullanıcısı vergi borcunu ödemekle mükellef oluyor.

Konut veya işyerinde kiracı varsa vergiden kiracı sorumlu oluyor. Ancak kiracısı olan konut ya da işyerinin emlak vergisini yine mal sahibi ödemek zorunda oluyor.

Ayrıca boş durumda olan konut ve işyerleri için de çevre temizlik vergisi ödenmezken, emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Her iki vergi de aynı dönemlerde iki eşit taksit halinde ödeniyor. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ilk taksit borcunun ödendiği emlak ve çevre temizlik vergisinde ikinci taksit ödemeleri Kasım ayı içerisinde yapılıyor.

GECİKME CEZASI

Vergi ödemelerinin gecikmesi halinde aylık vergi cezası uygulanıyor. Vergi ödemesi 1 gün bile gecikse yine aylık vergi cezası kesiliyor. Bu ceza 1 ay için yüzde 1.40 oranında tahsil ediliyor.

Vergi ödenen yerler

1- İlçe belediyeleri

2- Anlaşmalı bankalar ve ATM'leri

3- E-belediye

4- PTT Havalesi

5- Vergi internet şubesi

Not: Konutların çevre temizlik vergisi borçları su faturalarına yansıtılıyor. Konut sahibi veya kiracıları faturalarını ödemeleri halinde vergi borcunu da ödemiş oluyor.