Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alım yapıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri aralığında alınan başvuruların kura işlemleri 6 Kasım’da gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Bakanlığa gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; Temizlik Görevlisi meslek kolu için Personel Genel Müdürlüğünce, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, adayların müracaat etmiş olduğu ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince 06 Kasım 2019'da yapıldı.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekim işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi.

Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Alım yapacak İl Müdürlükleri kendi resmi internet adresleri üzerinde duyuruda bulunuyorlar. Adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri resmi internet sitelerini takip etmeleri gerekiyor.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.