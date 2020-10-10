Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İstanbul'da kentsel dönüşüm ağı örüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Dönüşümde önceliklerinin hep İstanbul olduğuna işaret eden Kurum, “Şu an acilen dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz var. Bunun yüzde 20’si, yani 300 bini İstanbul’da. İstanbul’da olası bir deprem anında hemen yıkılabilecek yapıların olduğu 65 riskli alanımız var. Bu riskli alanlarda da 36 bin binamız var. İstanbul’da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 39 rezerv alan belirledik” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKSIZ YAPI STOKU



Kurum, şunları söyledi: “Gaziosmanpaşa ve komşu ilçelerinde iki yeni ağ oluşturuyoruz. Bunların biri dönüşüm ağımız, diğeri ise yeşil ağımız. Gaziosmanpaşa 1950’li yıllarda sadece boş ve taşlı bir araziydi. Yıllar geçtikçe Gaziosmanpaşa köyden kente göçün merkez şehirlerinden biri oldu. Yapılaşma arttı. Bu da sağlıksız yapı stokunu arttırdı. Şimdi bu yeni dönüşüm projelerimiz; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan’daki çalışmalarımızla birleştiğinde İstanbul Avrupa Yakası’nda adeta bir kentsel dönüşüm ağı örmüş olacağız” dedi.