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11 Ekim 2020 Pazar 09:59 | Son Güncelleme:

Ceviz ithalatını azaltacak fabrika Manisa'da açıldı

Ceviz ithalatını azaltacak fabrika Manisa'da açıldı

Saatte 1 ton ceviz kırma, kurutma ve kırma kapasitesine sahip yerli ceviz işleme fabrikası, Manisa'da açıldı. Türkiye'nin en büyük ceviz işleme tesisiyle ithalatın azalması planlanıyor

Manisa'nın Gördes İlçesi’nde yer alan Konsept Tarım’a ait Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı ceviz işleme fabrikası, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’in katılımıyla önceki gün düzenlenen bir törenle açıldı. 

8 milyon metrekarelik ceviz bahçelerinin hasadını işleyerek tüketiciye ulaştıracak tesisin, ceviz ithalatındaki açığı kapatması ve Gördes’i Türkiye’nin en önemli ceviz üretim bölgelerinden biri haline getirmesi hedefleniyor. 

DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ

Açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şunları söyledi: 

“Türkiye olarak ceviz üretiminde önemli bir ivme yakaladık. Şu anda ceviz üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alıyoruz. Ceviz üretiminde verdiğimiz destekler ve yerinde politikalarla son 18 yılda yüzde 87,5 artış; son iki yılda ise yüzde 7,1 artış sağladık. 2002 yılında 121 ton olan ceviz üretimimiz 250 bin tona ulaştı.” 

İHRACATTA YAPACAK

Yenilenebilir enerjiyle çalışan Konsept Tarım Ceviz İşleme Fabrikası, saatte 1 ton ceviz kırma, kurutma ve kırma kapasitesine sahip. Fabrikanın ve AR-GE merkezinin milli tarım hamlesinde önemli bir görev üstleneceğini dile getiren Konsept Tarım CEO’su Alper Apaydın “Uluslararası rekabette güç kazanmak için yalnızca üretimi ve iş gücünü değil bilgi ve teknolojiyi de yerli kaynaklarla üretmek gerekiyor. Ülkemiz tükettiğimiz cevizin %65’ini ithal ediyor. Fabrikamız ve yatırımlarımızla bu açığı kapatmayı ve yüksek kalite cevizlerimizi en yakın zamanda yurtdışına ihraç etmeyi hedefl iyoruz’’ ded

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