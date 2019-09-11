Çeviride engelleri kaldırdı 3.5 milyon kişiye umut oldu

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan iki girişimci Özer Çelik ve Ahmet Faruk Aslan’nın 150 bin TL’lik TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirdiği ‘Engelsiz Çeviri’ isimli yazılım, Türkiye’deki 3.5 milyon duyma engelliye umut oldu. Üniversite bünyesindeki Teknopark’ta kurulan Nevisoft Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilen uygulama, web sitelerine entegre edilip işitme engellilerin okuduklarını anlamalarına yardımcı oluyor. Yaklaşık 2 yıllık sürede geliştirilen uygulama; kısa sürede bankacılık ulaşım, havayolu şirketleri, kamu kurumları, GSM şirketleri, sağlık ve eğitim kurumları, tarafından tercih edilmeye başlandı.

TÜBİTAK’TAN DESTEK ALDI

Dünyada 100 milyon, Türkiye’de ise 3.5 milyon işitme engelli olduğuna dikkat çeken Engelsiz Çeviri’nin kurucusu Özer Çelik, “İşitme engellilerin sosyal hayatta başkalarının desteği olmadan yer alması için geliştirdiğimiz Engelsiz Çeviri projesine 2016’da başladık. Bu projeyle amacımız işaret dili bilmeyenlerle işitme engellilerin iletişimini sağlamak” dedi.

İHRACATA DA BAŞLAYACAK

ŞUANA kadar KOSGEB Endüstriyel uygulama desteğinin yanı sıra, AB Ufuk 2020 Faz 1 desteğini almaya hak kazanan Nevisoft, son olarak ‘Şirket Ortağım’ adlı melek yatırımcı ağından 3 milyon TL değer üzerinden yatırım almak üzere anlaşma sağladı. Dünya genelinde işitme engellilerin iletişim sorununa çözüm olacak böyle bir proje olmadığına dikkat çeken Çelik şunları kaydetti: “Uygulamayı başka dillere de çevirip ileride Avrupa, Amerika, İspanya ve Almanya’ya açılmak niyetindeyiz.”

SIRADA İNTERAKTİF İLETİSİM VAR

ENGELSİZ Çeviri’nin sıradaki hedefi kamera karşısında işitme engellilerin yaptıklarını algılayıp ekrana dökmek. Böylece interaktif iletişim sağlanacak. Çelik, “Proje bittiğinde bir işitme engelli bankaya gittiğinde bir kiosk onu karşılayacak. İşitme engelli hareketlerini yapacak, bu kioska yerleştirilen programımız bu hareketleri sese dönüştürecek. Bankanın sözleri de işaret diline çevrilecek. Projemizde şuan % 90 başarı oranına ulaştık. 2020’nin 6’ncı ayına yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

UYGULAMA, web sayfasında bulunan işaret dili ikonuna tıklayarak aktifleşiyor. İşaret dili çevirmeni sağ alt tarafta görünüyor ve sayfa içeriğindeki cümleler tıklanabilir hale geliyor. İşitme engellilerin üzerine tıkladıkları cümle bu çevirmen tarafından işaret diline çevriliyor.