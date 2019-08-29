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Çekirdeği çevreyolunun asfaltında kurutuyorlar

Çekirdeği çevreyolunun asfaltında kurutuyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türkiye´nin tek tescilli ay çekirdeği olan 'İnegöl Alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çareyi çevreyolunun birer şeridini kapatmakta buldu.

Türkiye'nin çerezlik en büyük çekirdiği olan 'İnegöl Alası'nı yetiştiren üreticiler, mahsüllerini kurutacak yer bulamayınca ilginç bir çözüm geliştirdi. Tarladan hasat edilerek tanelere ayrılan çekirdekler, kurutulmak üzere şehrin pazar alanlarına serilirken, bazı çiftçiler yer bulamayınca çekirdekleri Ahmet Türkel Çevreyolunun gidiş-dönüş yönündeki birer şeridine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor. Çevreyolunun boş kalan diğer şeridinde ise trafik akışı sağlanıyor. Yıllardır çekirdeklerini kurutma konusunda alan sıkıntısı yaşayan üreticiler, belediyenin izin vermesi ile birlikte kurutma işlemini yolda yaptıklarını ve asfaltta kurutma işleminin daha iyi olduğunu belirtti.

Ay çekirdeği hasadını yapan ve ürününü kurutmak üzere yola seren Ayşe Öcal, "Yıllarca beyaz çekirdek üretmiştik. Bu yıl da kara çekirdek üretelim dedik. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz; çevreyolunda kurutmamız için bize izin verdi. 7-8 gün kurutma yapıyoruz. Fiyatlar kilosu 8-9 TL diyorlar. Bu sene rekolte oldukça güzel" dedi.

'ASFALTTA GÜZEL KURUYOR'

Yolda kurutmanın daha iyi olduğunu ifade eden üreticilerden Nurettin Yavuz ise "Hasadımızı yaptık. Trafiğin içinde çekirdeklerimizi kurutuyoruz. Çevreyolu üzerinde bir şeridine serdik. Asfalt kurutma konusunda oldukça iyi oluyor. Daha çabuk kuruyor" dedi.

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