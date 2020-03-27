Çek ödeme destek kredisi nedir? Çek ödeme destek kredisi şartları nelerdir?

Çek ödeme destek kredisi şartları nelerdir? sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sunulacağını duyurdu. Detaylar haberimizde.

ÇEK ÖDEME KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

İkinci bir destek paketi olarak Ekonomik İstikrar Kalkanı kredi desteği başlatıldı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yıllık ciro tutarına göre 1 ile 10 milyon lira arasında çek ödeme destek kredisi verilecek.

Yıllık ciroya göre de 5 ile 50 milyon lira arasında kredi verilecek. KOBİ'ler, kurumsal ve ticari müşteriler yararlanacak.

Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını koruyan firmalar yararlanacak. Kredi başvuruları 30 Mart'ta başlayacak.

Her iki kredi paketi için de sektör farkı olmadan salgından etkilenenler başvurabilecek.