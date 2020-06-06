06 Haziran 2020 Cumartesi 02:17 | Son Güncelleme:
Çek mağdurlarına 9 ay ek süre geliyor
18 maddelik yeni bir torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Yasa teklifi ile karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girenlerin cezalarının infazlarının durdurularak tahliyelerinin önünü 3 ay içerisinde çek bedelinin yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla açan düzenlemede 26 Haziran’da dolacak olan süre uzatılarak 9 ay daha ek süre veriliyor. Yasa teklifinde bankacılık ve GSM operatörleriyle yapılacak elektronik sözleşmeye ilişkin yasal alt yapı da oluşturuluyor.