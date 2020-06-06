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  3. Çek mağdurlarına 9 ay ek süre geliyor
06 Haziran 2020 Cumartesi 02:17 | Son Güncelleme:

Çek mağdurlarına 9 ay ek süre geliyor

Çek mağdurlarına 9 ay ek süre geliyor

18 maddelik yeni bir torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Yasa teklifi ile karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girenlerin cezalarının infazlarının durdurularak tahliyelerinin önünü 3 ay içerisinde çek bedelinin yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla açan düzenlemede 26 Haziran’da dolacak olan süre uzatılarak 9 ay daha ek süre veriliyor. Yasa teklifinde bankacılık ve GSM operatörleriyle yapılacak elektronik sözleşmeye ilişkin yasal alt yapı da oluşturuluyor.

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