Çek mağdurlarına 9 ay ek süre geliyor

Yasa teklifi ile karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girenlerin cezalarının infazlarının durdurularak tahliyelerinin önünü 3 ay içerisinde çek bedelinin yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla açan düzenlemede 26 Haziran’da dolacak olan süre uzatılarak 9 ay daha ek süre veriliyor. Yasa teklifinde bankacılık ve GSM operatörleriyle yapılacak elektronik sözleşmeye ilişkin yasal alt yapı da oluşturuluyor.