Cedrus'us hikayesi nasıl başladı?

Bu hikaye; aslında M.Ö. 10.000’lerden günümüze büyüleyici ve ayırtedici özellikleri nedeniyle altın kadar değerli sayılan, günümüzde ise koruma altındaki kadim Toros Sediri’nin kendini hatırlatma hikayesi.

Daha Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmamış olduğu zamanlarda filizlenen ve günümüze kadar nice yeniden doğuşlara tanıklık etmiş 2 metre çapında ve 42 metre boyunda kadim bir sedir ağacına yıldırım düşmesi ve %80’den fazlasının zarar görmesiyle başlayan bir hikaye.

Ağaç ve doğa aşkına, Toros Sedir’inin tarihi, kokusu ve diğer tüm özellikleri muazzam bir ilham kaynağı… Bu yıldırımla birlikte adeta bize kendisini yeniden hatırlatıyor. İlham en çok böyle zamanlarda gelir. Bu olay adeta bize bir mesaj veriyordu. Kalbimiz, onun değerini bilecek, onu anlayacak insanlara ilham verici tasarımlarla bu ağacı ulaştırma hissiyle doldu. Böylece, CEDRUS markası ortaya çıktı. Ağacın enerjisi çok güzel, birlikte getirdikleri de. Hikaye kendi kendini oluşturuyor gibi dışarıdan bakıldığında.

Susuzlu Ahşap Ltd.’nin kurucusu değerli Hakan Susuzlu, ağaç işleri endüstri mühendisi Özgür Keçeli ve birinci sınıf işçilikleriyle değere değer katan tüm ekip bu hikayeye vesile olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyoruz.

Cedrus, Susuzlu Ahşap Ltd.’nin üst segment özel tasarım markası olarak konumlanıyor.

Susuzlu Ahşap Ltd.’den ve Cedrus’un hedeflerinden bahseder misiniz?

Hakan Susuzlu’nun ahşap macerası 1997 yılında başladı. Susuzlu Ahşap Ltd., ahşaba ve ağaç işçiliğine duyduğu aşkın bir yansımasıydı. Bugün Susuzlu Ahşap, İzmir bölgesinin en güvenilen ve konu ahşap oldu mu en aranan şirketlerinden biri. Kendi geliştirdiği sistem sayesinde cumba ve doğrama üretiminde ülkenin en iyisi diyebiliriz. Üst düzey işçilik kalitesi ve uzmanlığı ile; ünlü işadamları ve mimarların yanı sıra, Ferit Şahenk, Acun Ilıcalı gibi isimlerin de evlerinin yapımında ve projelerinde kendini göstermiş özel bir firma.

Alaçatı’nın birbirinden orijinal projelerinde Susuzlu Ahşap tarafından üretilen cumbalar talep görüyor ve kullanılıyor. Suzuzlu Ahşap, Günlük işlerin yanında, her zaman uçuk projelere de açık. Hele ki Gürcistan’da inşa edilen Batum Tiyatro Binası projesi için türünün tek örneği diyebiliriz.

Böylesi başarılı bir firma’nın ortaya çıkaracağı markanın, firmanın işlerine verdiği önemi ve değeri yansıtacak değerde olması önemli bir noktaydı. Cedrus’un, marka karakteri ve duruşu ile bu tanıma uyduğunu hissediyoruz.





CEDRUS’un hikayesi 1000 yılı aşkın yaşta kadim bir sedir ağacı ile başladı. Yine 1000 yaşında bir ardıç ve 800 yaşında bir sedir ile devam edecek. Mesela ardıç da çok nadir ve özel bir ağaçtır. Rengini gördüğünüz anda büyük bir aşk başlar. Kara ardıç Hiçbir ağaca benzemez. İnsan eliyle filizlendirilmesi mümkün değildir mesela. Sadece ve sadece ardıç kuşunun tohumu yemesi ve dışkılamasıyla filizlenme gerçekleşir. Bu iki canlının mükemmel dostluğu sayesinde ardıç yaşamına devam eder. Ve bin yıllarca bozulmadan durabilir. Zamana karşı bağışıklığı olan bir ağaç. Bu tür kadim, değerli ve doğası gereği nadir ağaçlar yılda bir veya iki kere karşınıza çıkar veya çıkmaz. Bu nedenle üretim ve tedarik çok kısıtlı ve sınırlı sayıda.

Cedrus, ömrünü tamamlamak üzere olan kadim ve nadir ağaçlardan dünya’nın beğeniyle bakacağı tasarımları ve müşterilerden özel olarak gelecek tasarım taleplerini hayata geçirmeyi amaç edinmiş bir marka.

Lansmanımızı Toros Sediri’nden ürünlerle yapıyoruz. 800 veya 1000 yıl boyunca bu ürünleri tekrar üretmeniz mümkün değil. Burada nadirat devreye giriyor.

Dayanıklılığı ve çürümeye karşı doğal olarak korunaklı olması sayesinde nesilden nesile sevgiyle aktarılabilecek, tasarımı ile her çağda farklılık yaratabilecek kozmik güzelliğe sahip, mekanınızın nadide ve değerli bir parçası olmaya layık mobilyalar ve ürünler üretmek en büyük niyetimiz. Dresuar, indoor-outdoor koltuk, tabure, bank, köprü, tabak, kesme tahtası, kitaplık, masa vs. ürünlerimiz arasında. Ayrıca Cedrus LAB başlığı altında da çok zihni sinir, özel ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Ürümlerimizi satın alanların ürünlerimizle arasında bir bağ oluşması bizim için en değerli ödül olacaktır. Cedrus sadece mobilya, mutfak ürünleri vesaire değil, tüm tarihi ile de anlatılacak bir hikaye yaratıyor. Düşünsenize bundan 1000 yıl önce… Romanın yıkılışını, Malazgirt Savaşını, Beyliklerin kuruluşunu, Osmanlı’nın hakimiyetini, nice padişahları, Kurtuluş Savaşı’na tanıklık etmiş ağaçlar bunlar… şifası ve enerjisiyle bir ağacın ötesinde bir tür…

Cedrus; ağaçların yapısal özelliklerinin yanında özellikle kalbe dokunan bu hikayelerinin aşığı bir marka. Ürünlerimizle yalnızca bir mobilya veya ev eşyası ortaya koymuyoruz, aynı zamanda onların hikayelerini de geleceğe taşıyoruz. Ardıç’tan veya Toros Sediri’nden yapılmış bir masanın yüksek frekansı ve yapıcı enerjisini hemen hissediyorsunuz.

Böylesi kadim ağaçları hangi durumlarda ve şartlarda kesilebiliyor?

Ağaç aşkıyla yaşayan bir ekip olarak kullandığımız kadim ağaçların rant amaçlı kesilmesi söz konusu dahi olamaz. Ürümlerimizde kullandığımız ağaçlar kesinlikle hukuka uygun şekilde kesilmiş olup, hastalıktan veya doğal yollarla büyük zarar görmüş ve ölmekte olan ağaçlardır. Kullanılabilir olan kısımları

hikayelerine devam edebilmeleri için ilham verici tasarımlara dönüştürülüp değerlendirilmektedir. Böylece ülkemizin değeri dünyaca bilinen çürümeye veya kurumaya yüz tutmuş değerli, nadir ve kadim ağaçlarını geri kazanıyoruz.

“Sedir ağacının tatlı kokusunu duyun.” Hititler

Sedir ağacını, büyülü hikayesiyle ve özellikleriyle biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?

Dünya’da dört çeşit sedir vardır. Himalaya Sediri, Kıbrıs Sediri, Atlas Sediri ve Toros veya Lübnan Sediri’dir. Tüm sedir cisleri arasında Toros Sediri, orijinal adı ile Lübnan Sediri en değerli sedirdir. Ülkemizde 400.000 hektar bir alana yayılmış, Lübnan’da ise neredeyse tükenmiş durumda. Osmanlı zamanında Dağların Kadısı denirmiş sedir ağacına. Toros Sedir’i haşere kovucu olması, kokusunun nefes açıcı ve şifalı oluşu, suya çok dayanıklı oluşu, çürümemesi gibi özelliklerinden dolayı tapınakların, sarayların ve gemilerin yapımında kullanılmış. En değerli savaş ganimeti olarak görülürmüş. M.Ö. 2000’li yıllarda Fenikelilerin Mısır firavunlarına vergi veya hediye olarak sedir ağacı verdiği bilinir. Orta Doğu’nun super devleti Asur kralı III. Tiglath Pileser yazıtlarında ganimet olarak topladığı sedir ağaçlarıyla saray inşa ettiğini belirtir. Ayrıca, Efes Artemis Tapınağı ve Gordon Kral mezarının yapımında kullanılmış. Gılgamış Destanında gücün ve zenginliğin sembolü olan Sedir Oramanları için yapılan savaşlar konu edilir. Hititlerin kutsal ağacı. Dalları tapınaklarda ve dini törenlerde tütsü olarak kullanılırmış. Kudüs’te Süleyman Camii’nin yapımında suya ve çürümeye karşı dayanıklı olması ve sinekleri, böcekleri uzak tutması nedeniyle tonlarca sedir kullanılmış. Elhamra Sarayı’nda da yine dayanıklılığı, haşerelerden koruyucu özelliği ve kokusu için doğramalarda ve işlemeli tavan kaplaması olarak Toros Sediri kullanılmış. İstanbul’da Yenikapı kazılarında bulunan 8500 yıl öncesine ait gemiler Sedir’den. Sedir’in olduğu bölgelerde denizciliğin çok daha fazla geliştiği gözlemleniyor. Barbaros Hayrettin Paşanın donanması da sedirden. Sedir tarih boyu, büyüklük, şeref, şan, kuvvet, maneviyat ve zenginlik sembolü olmuş. Bu değerli ağaç kutsal kitaplarda da yerini almış. Kokusunu hissettiğinizde ister istemez bir gülümseme oluşuyor insanın yüzünde. Gerçekten şifalandırı ve iyileştirici bir özelliğe sahip. Eğer çalışma odanızı sedirden yaparsanız her kapıyı açıp içeri girdiğinizde boyut değiştirmiş gibi hissedeceğinizi söyleyebilirim.

Ayrıca antibakteriyel olduğu için mutfak malzemeleri ve çocuklara yönelik ürünlerin üretimi için de çok uygun.

Özetlemek gerekirse, antibakteriyel, böceklere karşı bağışıklığı olan, nefes açıcı ve iyi hissettirici kokuya sahip, zamana ve suya çok dayanıklı… Kestane, ceviz ve meşe ürünler yıllar içinde kurtlanırken, sedir hiçbir zaman kurtlanmaz. Diğer ağaçlar suyu yediklerinde kararırken, sedir yıllar boyu kararmaz.

Binlerce yıl önce sedir ağacı kutsallığı ve maddi özellerikleri nedeniyle talan edilmiş diyebiliriz. Bu nedenle günümüzde sıkı koruma altında ve özel durumlar dışında kesimi yasak. Yoğun bir şekilde tohum ekme çalışmaları yapılıyor.

Fiyatlandırma politikanız nasıl olacak?

Aslında fiyatlandırma bir politikaya değil. Ağacın tarihi ve yapısal değeri, üstün kalitede işçilik, tasarımlar ve nadirat göz önüne alındığında ortaya çıkan en makul değerleri belirlemek için çalıştık. Kimseye yüksek fiyatlarla ürünler satmak amacında değiliz, ancak bu özel ağacı da değerini bilecek, onu anlayan ağaçseverlerle paylaşmak istiyoruz. Sedir ağacı ile üretilen ürünlerin yurtdışında satış fiyatları göz önüne alındığında bizim fiyatlandırmalarımız bu fiyatlardan neredeyse %50 daha uygun. Aramıza katılma vakti gelmiş bu değerli sedirlerin değerini bilecek alıcılara ulaşması gerekiyor.

Ürünlerinizi nasıl sipariş verebiliriz ve nerelerde bulabiliriz?

Ürünlerimizi, www.cedrus.com.tr adresinden görebilir, seçtiğiniz ürünlerin isimlerini, boyutlarını belirtip site üstünden veya welcome@cedrus.com.tr adresine göndererek, ön ödeme ile sipariş verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımızdan, +90 533 743 4180 numaralı hattımızdan whatsapp yoluyla veya arayarak da bize ulaşabilirsiniz. Tüm ürünleri sipariş üzerine 10 günlük süre içinde üretip gönderiyoruz. Müşterilerimizden gelecek talepler doğrultusunda, projelendirmeden başlayıp anahtar teslimine kadar geçirilen sürecin tüm aşamalarında uzman ekibimizle, aldığımız projeleri en kaliteli şekilde yönetiyor ve taahhüt ettiğimiz zamanda teslim ediyoruz.