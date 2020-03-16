ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR ÇAYKUR kura çekimi yapılacak mı?

ÇAYKUR 830 mevsimlik işçi alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurmuştu. 24- 28 Şubat tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar İŞKUR ÇAYKUR kura çekimi yapılacak mı? sorununu yanıtını araştırıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs vakasından dolayı kura çekiminin seyircisiz yapılacağı bildirildi. ÇAYKUR kura çekimi ne zaman saat kaçta? İŞKUR üzerinden yapılacak olan ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ YAPILACAK MI?

Türkiye’de Koranavirüs vakalarının artması sebebiyle kura çekimleri tedbir amaçlı seyircisiz gerçekleştirilecek.

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

17 Mart 2020 tarihinde saat 10.00’da Rize / Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda yapılacak olan kura çekilişi, 16 Mart 2020 tarihinde saat 11.00’da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda yapılacağı aktarıldı.

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ÇAYKUR'DAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Teşekkülümüze alınacak olan mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin illerinde gerçekleştirilecek olan noter çekilişlerinde yoğun katılım olması tahmin edilmektedir. Ancak son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan CORONA COVİD-19 salgını nedeni ile Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Corona virüsü zirvesinde ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında, noter huzurunda çekilecek ve ÇAY TV televizyonundan canlı olarak yayınlanacak olan kura çekim günü kapalı spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için, vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir.

Kuralar çekilirken ÇAYKUR ve noter görevlilerinin haricinde Basın Kuruluşlarının Temsilcileri, kurası çekilen il ve ilçe muhtar derneklerinden birer temsilci ile kurası çekilecek olan fabrikada yetkili olan sendikadan 1 temsilci hazır bulunacaktır.

Kura günü herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısından adayların veya aday yakınlarının kura çekimi yapılacak olan alanlara gelmemeleri, hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.