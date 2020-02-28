Çaykur işçi alımı başvuruları sona eriyor! İŞKUR Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR Çaykur işçi alımı yoğun ilgi görüyor. İŞKUR Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 24 Şubat'ta başlayan başvuru süreci bugün sona eriyor. En az ilkokul mezunu olan vatandaşlar, il ve ilçelerinde yer alan fabrikalara başvurabilecek. İŞKUR Çaykur işçi alımı başvurusu ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çaykur işçi alımı başvurusu, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Çaykur Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, noter huzurunda tamamlanacak.

İşe girmek isteyen işçi adayları 24.02.2020 – 28.02.2020 tarihileri arası 5 işgününde ikamet etikleri İlin İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İlin İşkur İl Müdürlüklerine bildirilen işyerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. ( Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) İş başvurusu yapan işçi adayları için düzenlenen işe gönderme belgesini alacaklardır.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI





ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,





KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İşe alınacak işçiler, 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00 de Rize/Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 13.00 de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00 de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.